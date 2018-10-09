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Salata yapımı için için öneriler

Sofraların göz bebeği, yemeklerin olmazsa olmazıdır salata. Malzemesiyle, doğranışıyla ve farklı farklı sosuyla birçok çeşidi yapılan salatanın daha güzel olması için bazı detayları vardır. İşte o detaylar yazımızda...

09 Ekim 2018 Salı 22:25
Salata yapımı için için öneriler

Lezzetli salatalar için ilk dikkat edilmesi gereken kullanılacak malzemelerin seçimidir. Kullanılacak sebze ve yeşillikler mevsiminde olmalıdır. Özellikle domates veya salatalık gibi sebzeler mevsimi dışında tüketildiklerinde oldukça tatsız olur. Kullanılacak yeşilliklerin de taze olması salataya ayrı bir lezzet katar.

Malzemelerin seçimi kadar hazırlanması da oldukça önemlidir. Kullanılacak tüm malzemeler seçildikten sonra iyi yıkanmalıdır. Sebze ve yeşilliklerin üzerinde toprak varsa sirkeli suda da bekletilebilir. Böylelikle temizlenen sebzeler ile sağlıklı bir salata hazırlanabilir. Salata malzemeleri yıkandıktan sonra sulu bir şekilde bırakılmamalıdır. Bir kağıt havlu ya da sebze kurutucusu yardımıyla kullanılacaklar iyice kurulanmalıdır.

Malzemeleri salatanın içine konulacak forma getirmek de dikkat edilmesi gereken ayrı bir konudur. Bunun için salatanın çeşidine göre malzemeler, iri iri ya da küçük parçalar halinde doğranmalıdır. Yeşillikler bıçakla kesilmemeli, elle koparılmalıdır. Haşlanmış herhangi bir malzeme kulanılacaksa buharda haşlama tercih edilmelidir. Böylece, malzemelerin lezzeti korunmuş olur. Rendelenecek olanlar da yine salatanın çeşidine göre büyük ya da küçük olarak rendelenmelidir.

Salatanın lezzetli olması için içine eklenecek sos da önemlidir. Salata sosu çok çeşitli olabilir. Baharatlarla da salatanın lezzeti zenginleştirilebilir. Tüm malzemeler hazırlandıktan sonra sos aşamasına geçilir. Bunun için öncelikle limon suyu ya da sirke, daha sonra yağ, en son tuz eklenir. Sıvı yağ yerine mümkünse zeytinyağı tercih edilmelidir.

Limon suyu beklemiş ya da hazır limon suyu olmamalıdır. Taze limondan o anda sıkılmış bir limon suyu tercih edilmelidir. İsteğe göre balzamik ya da hardal gibi soslar, çeşitli sebze çeşnileri eklenebilir. Sos salataya bu şekilde eklenebileceği gibi tüm sosluk malzemeler bir kapta karıştırılarak da ilave edilebilir. Buna ek olarak, sos salataya çok önceden değil, servis etmeden önce eklenmelidir.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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