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Sala'nın kayıp uçağıyla ilgili flaş gelişme! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olduktan sonra Birleşik Krallık'a giderken uçağı, Manş Denizi üzerinde kaybolan yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları, toplanan yardımlarla yeniden başladı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:49
Sala'nın kayıp uçağıyla ilgili flaş gelişme! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Guernsey Polisi, Emiliano Sala'yı Nantes'tan Cardiff'e taşıyan ve Manş Denizi üzerindeyken kaybolan uçak için yapılan arama çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı. Fransız basını ise aramaların bu kez başka bir ekip tarafından yeniden başlatıldığını duyurdu.

Nantes'tan Cardiff City'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, geçtiğimiz pazartesi günü Manş Denizi üzerindeyken radardan çıkmıştı.

Günlerdir haber alınamayan uçakla ilgili arama çalışmaları da Guernsey Polisi tarafından perşembe günü durdurulmuştu. Büyük tepki çeken bu kararın ardından kayıp uçakla ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Toplanan parayla arama çalışmaları yeniden başladı

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sala'nın ailesi ve yakınları tarafından başlatılan kampanya sonucunda 140 bin euroluk bir yardım toplandı ve bu fonla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

David Mearns ve ekibi tarafından yürütülecek çalışma için bugün iki gemi İngiltere'den yola çıktı. Aramaların kaç gün süreceği ise henüz belirlenmedi.

(Fanatik)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:49
  1. Emiliano Sala
  2. Kayıp uçak
  3. arama kurtarma çalışmaları
  4. çalışmalar yeniden başlatıldı

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