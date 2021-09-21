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Yaşam Saksının içinden çıkan şoke etti!
Yaşam

Saksının içinden çıkan şoke etti!

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çiçek saksısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 23:57:00 -
Saksının içinden çıkan şoke etti!

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çiçek saksısı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, A.D.'nin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine şahsın adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Saksı içerisine gizlenmiş halde bulundu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çiçek saksısı içerisine gizlenmiş 101.30 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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