Saksı filesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

- Düğme

- İp

- Demir halka

- Boncuk

YAPILIŞI:

Öncelikle demir halkanın çevresine en az 3 kat olacak şekilde toplamda 8 tane düğüm atın. Ardından düğmeleri iplerden geçirin. Bu esnada düğme aralarında da düğüm atmayı unutmayın. Koyacağınız saksının ebatına göre aynı işlemi istediğiniz seviyeye gelene kadar devam edin.

File bittiği zaman içine saksıyı yerleştirin ve büyük bir düğüm atarak boncukla sabitleyin. Daha sonra yüksek tavanlı bir yere asın.