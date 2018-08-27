THY - Trabzon
0553 313 94 23

Saksı filesi nasıl yapılır?

Eviniz için güzel bir dekoratif ürün olan saksı filesi nasıl yapılır? Saksı file yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:56
Saksı filesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

- Düğme

- İp

- Demir halka

- Boncuk

YAPILIŞI:

Öncelikle demir halkanın çevresine en az 3 kat olacak şekilde toplamda 8 tane düğüm atın. Ardından düğmeleri iplerden geçirin. Bu esnada düğme aralarında da düğüm atmayı unutmayın. Koyacağınız saksının ebatına göre aynı işlemi istediğiniz seviyeye gelene kadar devam edin.

File bittiği zaman içine saksıyı yerleştirin ve büyük bir düğüm atarak boncukla sabitleyin. Daha sonra yüksek tavanlı bir yere asın.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ Tokat konut başvuruları
    1. TOKİ Tokat konut başvuruları
    2. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    3. Gençleri evlendirmek için yapılması..
    4. ÖSYM kaymakamlık sınavı giriş..
    5. Maydanoz kürü nasıl yapılır? Faydaları..
    6. Çocuklarda Kuran eğitimi nasıl..
    7. Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır?
    8. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    9. Göz şişkinliği nasıl geçer?
    10. Emzirme döneminde hangi besinleri..
    11. Salatalığın faydaları saymakla bitmiyor
    12. Trump duyurdu: Anlaşmaya varıldı!
    13. AÖF büro adres ve telefonları
    14. Şifa deposu: Et suyu çorbası
    15. Muşmula meyvesinin faydaları nelerdir?
    16. Beştepe’de e-devlet toplantısı
    17. Sarımsak ve sütü karıştırırsanız…..
    18. Saksı filesi nasıl yapılır?
    19. Muz lekesini temizlemek için neler..
    20. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!