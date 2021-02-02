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Kadın - Aile Sakızlı muhallebi nasıl yapılır? Damla sakızlı muhallebi tarifi
Kadın - Aile

Sakızlı muhallebi nasıl yapılır? Damla sakızlı muhallebi tarifi

Kolay sütlü tatlı tarifi | Tatlı krizlerini noktalamanın en iyi yolu sütlü tatlılardır. Peki, sakızlı muhallebi nasıl yapılır? Sakızlı muhallebi yapılışı | Damla sakızlı muhallebi gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-02-02 20:36:00 -
Sakızlı muhallebi nasıl yapılır? Damla sakızlı muhallebi tarifi

Akşam yemeğinin ardından hafif bir tatlı servis etmek istiyorsanız sakızlı muhallebiyi denemelisiniz.

Damla sakızlı muhallebi tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 2-3 parça damla sakızı
  • 2 paket vanilya

Sakızlı muhallebi nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine süt, un, şeker ve vanilyayı alıp güzelce karıştırın.

Damla sakızı havanda dövün ve karışıma ekleyip karıştırın.

Şeker ve un eriyince tencereyi ocağa alın.

Muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvam alan muhallebinin altını kapatın.

Mikserle 5 dakika kadar muhallebiyi karıştırın.

Ardından muhallebiyi servis kaplarına doldurun.

Muhallebi soğuyunca üzerini arzu ettiğiniz gibi süsleyip birkaç saat buzdolabına yerleştirin.

Afiyet olsun.

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