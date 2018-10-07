Sakız zayıflatıyor ama...



Özellikle sakızda bulunan bir tatlandırıcı olan sorbitol maddesi, önemli ölçüde ishale ve kilo kaybına yol açıyor. Berlin Charite Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü'nden doktorlar, güçlü ishal ve bağırsak yakınmalarıyla hastaneye gelen hastalarda bu durumu gözlediler. Bir sakızda 1.25 gram sorbitol bulunuyor.

Hafızaya iyi geldiği sanılıyordu aksi çıktı

Bu arada beyni ve hafızayı etkilediği de ortaya çıktı. Gençlerde migren ve başağrısına yol açabildiği de gözlemlendi.



Cardiff Üniversitesi’nden Michail Kozlov ve ekibinin yaptığı araştırma, sakız çiğnemenin hafızaya iyi gelmediğini hatta kısa süreli hafızada bozukluklara yol açabileceğini gösterdi.



Kozlov, özellikle sakızın etkisini incelemediklerini, konuşma süreci dışında, çiğneme gibi ağız hareketlerinin kısa süreli hafıza üzerindeki etkilerini test ettiklerini belirtti. Daha çok sakız çiğnendikten dakikalar sonra ezber durumuna baktıklarını, bunun da uzun süreli hafızayı ilgilendirdiğini ifade etti.

Oysa daha önce yapılan araştırmalar, sakız çiğnemenin hafıza iyi gelebileceğini göstermişti. Olumlu etkilerin sebebi “açık olmasa” da, bazı araştırmacılar, çiğnemenin beyindeki kan dolaşımını iyileştirdiğini, bazıları tadın hafızada olumlu rol oynadığını belirtmişti. Konuya ilişkin makale Fransız Le Figaro gazetesinin internet sitesinde de yer almıştı.



Migren ve baş ağrısına zemin hazırlaması

Öte yandan gençlerde baş ağrıları ve migrene zemin hazırlayabileceği de belirlendi sakız çiğnemenin.



Araştırmaya, kronik baş ağrıları olan ve günde 1-6 saat sakız çiğneyen gençler katıldı. Bilim adamları, gençlerden 1 ay boyunca sakız çiğnememesini istedi. Sakız çiğnemeyi bir süre bırakanların baş ağrılarının tamamen kaybolduğu, bazılarınınkinin ise sıklığı ve şiddetinin azaldığı görüldü.



Tekrar sakız çiğnemeye başlayan katılımcıların kısa süre sonra baş ağrıları geri döndü.

Sakız çiğnerken alt çene ekleminin fazla çalışması ve yorulmasının baş ağrılarına yol açtığı sonucuna varıldı. Bu sebeple kronik baş ağrıları çeken gençlere sakız çiğnememe tavsiye edildi.

Araştırmanın sonuçları, “Pediatric Neurology” dergisinde yayınlandı.