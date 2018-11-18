Sakız çiğnemenin faydaları

SAKIZ ÇİĞNEMENİN FAYDALARI

İştahı azaltır.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Beyne giden kan hızını arttırdığını ve bununla birlikte beyin daha fazla oksijen alır.

Atıştırmalıkların daha az tüketilmesini sağlar.

Gün içerisinde yemeklerden sonra çiğnen sakız, ağız ve diş sağlığının korunmasında etkilidir.

Stresi azaltır.

Uzmanlar 3 saatlik sakız çiğneme esnasında 11 kalori yakıldığını bildirmişlerdir.

Ağzın boş kalmamasına ilişkin sakız çiğnemek kilo kontrolünde etkilidir.

Konsantrasyonu arttırır.

Çene eklemlerine egzersiz yaptırarak, kemik erimesini engeller.

Cildin kırışmasını önler.

Yanaklarda oluşan sarkmaları yok eder.

Etkili bir yüz yoga yöntemidir.

Gıdı oluşumunu engeller.

Sigara bırakmaya fayda sağlar.

Uyanık kalmak için, sakız çiğneyin.

SAKIZ ÇİĞNEMENİN ZARARLARI VAR MI?

Tabi ki de sakızın fazla çiğnenmemesi gerekir. Aksi halde çene ağrılarına sebebiyet verebilir.

Ayrıca sakızını kesinlikle yere atmayınız! Kuşlar yerde başı boş sakızları yiyecek sanıyorlar ve yemeğe kalktıklarında gagalarına yapışıyor. Gagaya yapışan sakızı çıkaramadıkları için ne yemek yiyebiliyorlar, ne de su içebildikleri için ölüyorlar! Bunu önlemek için sakızınızı atmadan önce bir miktar peçetenin içerisine sarın ve çöp kutusunun içerisine atmaya dikkat edin.