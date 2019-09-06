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Sakit Mammadov'un Türkiye'deki en kapsamlı sergisi açıldı

Opalizm tarzının kurucusu olarak bilinen Mammadov'un 160'tan fazla eserinin bulunduğu "Opalizm" sergisi, 5 Ekim'e kadar izlenebilecek

06 Eylül 2019 Cuma 09:15
Sakit Mammadov'un Türkiye'deki en kapsamlı sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycanlı ressam Sakit Mammadov'un eserlerinden oluşan "Opalizm" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

Murat Pilevneli'nin danışmanlığında düzenlenen serginin açılışı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Portre resimlerindeki özgünlüğüyle dikkati çeken sanatçının, sergisiyle eş zamanlı olarak sanatını ele alan kitabı da ziyaretçilere takdim edildi.

Sergi hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mammadov, daha önce de Türkiye'de sergi açtığını fakat bunun en kapsamlısı olduğunu belirterek, "Bu sergide 30 yıl öncesinden de günümüzden de eserler mevcut. Bu genişlikte bir karma sergiyi açmamın esas sebebi; sanatımın başladığı tarihlerden günümüze nasıl evrildiğini izleyicilere gösterebilmek." dedi.

Türk ve Azerbeycan kültürlerinin bir ve benzer olduğunu vurgulayan Mammadov, "Türk ressamlardan da takip ettiğim isimler var ama özellikle eskilerden Burhan Uygur'u çok beğeniyorum. Türkiye'de sanat çok iyi durumda, daha da iyi olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Usta ressam, sergiye gösterilen ilgiden ötürü çok memnun olduğunu sözlerine ekleyerek, organizasyon yetkililerine ve sanatseverlere teşekkür etti.

Mammadov'un 160'ın üzerinde eserine yer verilen Türkiye'deki en kapsamlı sergisi, SOCAR Türkiye desteğiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Opalizm tarzının kurucusu olarak bilinen Sakit Mammadov, adını Sanskritçede kıymetli taş anlamına gelen "upala" sözcüğünden alan opal taşından esinlenerek opal taşının ışıltısını tuvalin yüzeyine yansıtıyor.

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Beş Kubbe salonundaki "Opalizm" sergisi, 5 Ekim'e kadar ziyaretçileri bekliyor.

- Sakit Mammadov kimdir?

"Azerbaycan Devlet Ressamı Ödülü", "Rusya İmparator Ressamlık Akademisi Madalyonu", "Leonardo Da Vinci Madalyonu", "Mozart Madalyonu", "Dünya Ressamlık Akademisi Madalyonu", "Avrupa Onur Nişanı" ve "İtalya Altın Madalyonu"nun da aralarında bulunduğu birçok uluslararası sanat ödülünün sahibi olan Sakit Mammadov, bugüne kadar Azerbaycan ve Türkiye dışında Rusya, Belarus, Avusturya, Polonya, İsveç, Ukrayna, Almanya, Mısır, Avustralya, Fransa, İtalya, Singapur ve Belçika gibi birçok ülkede sergi açtı. Eserleri Moskova, St. Petersburg, Bakü, Türkiye ve Vatikan'ın pek çok müzesinde de sergileniyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:15
  1. Murat Pilevneli
  2. Sakit Mammadov
  3. SOCAR Türkiye
  4. Tophane-İ Amire

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