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Sakinleştirici bebek masajı nasıl yapılır?

Bebeğinizin huzursuzluğu bazen sizin de huzursuzluğunuza yol açar. Her ihtiyacı giderildiği halde ağlayan bir bebeğiniz varsa belki biraz masajla rahatlamak istiyordur. Peki bebekleri sakinleştiren masaj nasıl uygulanır? Sakinleştirici bebek masajı nasıl yapılır? Evde Bakım Hizmetleri Hekimi Dr. Tayyar Vardar, bebekler için masajın yararlarını ve sakinleştirici bebek masajı yapmanın püf noktalarını sıraladı. İşte o ayrıntılar...

16 Ağustos 2019 Cuma 17:52
Sakinleştirici bebek masajı nasıl yapılır?

Bebeğinizin huzursuzluğu bazen sizin de huzursuzluğunuza yol açar. Her ihtiyacı giderildiği halde ağlayan bir bebeğiniz varsa belki biraz masajla rahatlamak istiyordur. Peki bebekleri sakinleştiren masaj nasıl uygulanır? Sakinleştirici bebek masajı nasıl yapılır? Evde Bakım Hizmetleri Hekimi Dr. Tayyar Vardar, bebekler için masajın yararlarını ve sakinleştirici bebek masajı yapmanın püf noktalarını sıraladı. İşte o ayrıntılar...

Bebek masajının faydaları nelerdir?

Bebekler her şeyi dokunarak keşfederler. Anladıkları tek sevgi dili dokunmaktır. Sakinleştirici bebek masajının faydaları ise şöyle sıralanabilir: Bebeğinizi daha iyi tanımanız ve onunla sevgi dolu, güzel bir ilişki kurmanız için ona masaj yapmanız bebeğinizin kendini güvende hissetmesini sağlayarak sakinleştirici bir etki yapar. Etkili bir bebek masajı bağırsak hareketlerini arttırarak gaz çıkışını hızlandırır, kabızlığı önler. Bebek masajı; kas, sinir, iskelet uyumunu sağlayarak oturma, yürüme, emeklemenin daha erken olmasına yardımcı olur. Doğal ağrı kesici olan endorfin hormonunun salgısını arttırarak karın, kulak, boğaz, diş ağrılarını ve aşı sonrası ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Ebeveynler ve bebek arasındaki bağlanma sürecini olumlu etkileyerek anne-bebek ilişkisini güçlendirir.

Bebek masajı öncesinde ne yapılmalı?

Bebek masajına başlamadan önce oda ısısını biraz arttırarak 22-26 derece civarında ayarlamalısınız. Aynı zamanda masaj yapacağınız ortamda hava akımı olmamasına dikkat etmelisiniz. Masaj havlusu, alt açma örtüsü, masaj yağı, masaj sonrası giyilecek kıyafetler gibi malzemeleri el altında hazır bulundurmanız gerekir. Başlamadan önce rahatlatıcı hafif bir müzik ya da beyaz gürültüden yararlanabilirsiniz. Bebeğin aç olmadığından emin olun. Bunun için emzirmeden sonraki 1-1,5 saat sonrası masaj yapmak için en uygun dönemdir. Günün en sıcak saatinde, mümkünse ılık bir banyo sonrasında, güzel bir masaj, daha sonra da rahat ve kaliteli bir uykuyla bebeğiniz için rutini oluşturabilirsiniz. Bu rutin, uyku eğitimi sürecinde işinize çok yarayatacaktır.

Sakinleştirici bebek masajı nasıl yapılır?

Ellerinizi yağladıktan sonra masaja nazik dokunuşlarla başlayabilirsiniz. Önce baş-yüz kısımlarından masaja başlanması idealdir. Her iki elinizi simetrik kullanarak bebeğinizin alnından şakaklarına, burun köklerinden şakaklarına ve çene çizgisinden şakaklarına doğru hafif dokunuşlarla masaj yapabilirsiniz. Sonrasında omuz kısmından karnına kadar yine simetrik hareketlerle kaymalısınız. Meme uçlarına dokunmadan çapraz hareketlerle bebeğin karnına avuç içlerinizi yerleştirin. Elinizin 2-3 parmağını karnın sağ alt kısmından başlayarak yukarı, sola ve aşağıya doğru hareket ettirin. Parmak altından gaz baloncuklarının parçalandığını ya da ilerlediğini hissedeceksiniz.

1. I Love You (I.L.Y) Manevrası: Önce sağ elinizle karnın sol tarafında yukarıdan aşağıya bir I yapın. Sonra karnın üst kısmında sağdan sola, yukardan aşağıya ters bir L yapın, sonra sağ elle sağ alttan yukarı, sola ve aşağıya ters bir U yapın. Bunu yaparken de çocuğunuza sık sık “Seni seviyorum” gibi sözcükler söyleyin. Bu masaj onun bağırsaklarının çalışmasını hızlandıracak ve onu çok rahatlatacaktır.

2. Diz-Karın Manevrası: Bebeğin dizleri güç uygulamadan bükülerek karına doğru hareket ettirin ve karına baskı yapın, 10 saniye bekleyin. Tekrar eski haline getirin. Bu manevra anüsü açarak bebeğinizin gaz ve gaita çıkartmasını kolaylaştırır. Bunun yanı sıra bebeğinizin bacağını avuç içlerinizle dizinden bileğine doğru yuvarlayarak, hafif hafif ovuşturun. Topuktan başlayarak parmaklara doğru ayak tabanını C şekli yaparak ovun. Bebeğinizin bacağını havaya kaldırın ve iki elinizle kavrayın. Burma hareketine benzer bir hareketle bileklerinizi kırarak ve ellerinizi bebeğin kalçasından bileğine doğru hareket ettirerek çevirin.

Son olarak, sırtına avuç içlerinizi yerleştirin ve omuzlardan poposuna kadar ellerinizi kaydırın. Ellerinizi bebeğinizin beline yerleştirin ve poposuna doğru sıvazlayın. Bebeğinize sarılın ve sakinleştirici bebek masajını sonlandırın.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:52
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