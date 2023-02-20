Sakin ol şampiyon, hemen gaza gelme! Akşener'in adamı çok fena heyecan yaptı

Depremin ardından, seçimlerin ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği tartışması Bülent Arınç'ın çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. Gözlerin çevrildiği AK Parti’de yapılan ilk değerlendirmelerde, seçimin 14 Mayıs’ta, yetişemezse zamanında, yani 18 Haziran’da yapılabileceği öngörülmesine rağmen, İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ gazetesinde köşe karalayan Orhan Uğuroğlu, Arınç'a "AK Parti sözcüsü" muamelesi yaptı. Arınç'ın sözlerine anlam yüklemek için zorlama bir yazı kaleme alan Uğuroğlu, özetle şunları kaydetti:

"Gazeteci Gürkan Zengin'in Ankara Masası Gündem Özel'ine konuk olan Bülent Arınç "deprem felaketlerinin ardından seçimler ertelenebilir" açıklaması ile ilgili şunları söyledi;

"Öyle şeyler olur ki, pişman olurlar. Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden. Mecellenin kaidesi… Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak."

Arınç baktı ki Cumhur İttifakı da deprem enkazının altında kaldı.

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84 milyonun akıl edemediğini akıl edip Anayasa'nın 79. Maddesini de önerisine destek göstererek bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili olduğunu iddia etti.

Tam bir boş hayal.

Çöken Tek Adam Rejimine de, bitik Recep Tayyip Erdoğan'a da, zaman kazandırma amacı taşıyan bu çıkış hukukçular ve siyasi parti liderleri tarafından tepki ile karşılandı.

Arınç yaşanan krizde milleti keriz mi sanıyor?

Enkaz altında cenazeler, hatta canlı çıkarılanlar varken Arınç'ın aklı fikri AKP'ye yeniden seçim kazandıracak formül üretmekte. (...)"