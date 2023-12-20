  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sakatlığı bulunan Dzeko derbide oynayacak mı? Son açıklama kendisinden geldi
Spor

Sakatlığı bulunan Dzeko derbide oynayacak mı? Son açıklama kendisinden geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-20 12:09:00 -
Sakatlığı bulunan Dzeko derbide oynayacak mı? Son açıklama kendisinden geldi

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal ile görüştüğü belirtildi. Dzeko'nun hocasına fedakarlığa hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptı.

Sarı-Lacivertliler'de önceki gün ağrısı olduğu için antrenmana katılmayan Edin Dzeko, MR için hastaneye götürüldü.

16 golle takımın en çok ağları sarsan oyuncusu olan Boşnak yıldızın, pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu ancak dün güzel haber geldi.

Yapılan detaylı tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37 yaşındaki santrforun, sakatlığının ciddi olmadığı bildirildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, durumunu yakından takip ettiği oyuncusunu bugün Kayserispor maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

"Her fedakarlığı takım için yaparım"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadıköy'deki derbide mutlaka oynamak isteyen Dzeko'nun da hocasıyla görüşerek kritik maçta kesinlikle sahada olmak istediğini söylediği kaydedildi.

Başarılı futbolcunun, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Uzun süredir bu karşılaşmayı bekliyorum. Galatasaray'a karşı iğneyle de olsa oynarım. Ben gereken fedakârlığı yapmaya her zaman hazırım." dediği ifade edildi.

Gol krallığının zirvesinde

Ligde 12 golü bulunan Edin Dzeko, Icardi'yle birlikte gol krallığının zirvesinde.

Dzeko ve Tadic'ten ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı: İsmail Kartal'ı çıldırtacak haber!
Dzeko ve Tadic'ten ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı: İsmail Kartal'ı çıldırtacak haber!

Spor

Dzeko ve Tadic'ten ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı: İsmail Kartal'ı çıldırtacak haber!

38 yaşındaki Dzeko, Uçan kaçan Mbappe'yi geçti!
38 yaşındaki Dzeko, Uçan kaçan Mbappe'yi geçti!

Spor

38 yaşındaki Dzeko, Uçan kaçan Mbappe'yi geçti!

Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...
Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Spor

Fenerbahçe çılgınlar gibi Dzeko'ya partner arıyor! İşte yeni adres Almanya...

Dzeko derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Dzeko derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Spor

Dzeko derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23