  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper teleskob James Webb öyle bir şey buldu ki! Uzaylılar bu gezegende mi?

Rusya 'çelişkiler var' dedi, Türkiye'nin talebini üstü kapalı reddetmeye çalıştı

Sessiz sedasız anlaşma yaptılar: Yunanistan ile savaş çıkarsa iki ülke Türkiye'ye saldıracak

Sessiz sedasız bu anlaşmayı yaptılar: Fenerbahçe'yi değil rahipliği seçti! Yok artık daha neler...

Ethem Sancak’ın bahsettiği iş adamı kim? “AK Parti’ye oy vereceğim dedi çok şaşırdım”

CHP’liler ayaklandı! Toplu istifalar kapıda

Coca Cola Türkiye'nin kritik ismi binlerce kişinin gözü önünde öldü

Fenerbahçe'de yeni kriz patlak verdi! Ali Koç maaşına zam yapmadı, bedavaya gidiyor

Yeni fırsat listesi açıklandı! Tarım Kredi'de indirim fırtınası

Eleştirdikleri Montella bakın ne yaptı! Helal olsun sana be İtalyan! İlan etti bile…
Gündem Sakarya’ya şehit ateşi düştü
Gündem

Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Yeniakit Publisher
2024-07-12 17:54:00 -
Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehadet haberi, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde EYP patlaması neticesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) şehit oldu. Bahadır Rıdvan Talay’ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak’ta yaşayan ailesine verildi.

Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı. Rıdvan Talay’ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi.

Şehidin naaşının yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu
Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

Dünya

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz şehit aileleri onuruna düzenlenen programa katıldı
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz şehit aileleri onuruna düzenlenen programa katıldı

Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz şehit aileleri onuruna düzenlenen programa katıldı

5 polisin şehit oldu hala tık yok! ABD'den 12 yıldır gelmeyen ifade!
5 polisin şehit oldu hala tık yok! ABD'den 12 yıldır gelmeyen ifade!

Gündem

5 polisin şehit oldu hala tık yok! ABD'den 12 yıldır gelmeyen ifade!

Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu
Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu

Spor

Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23