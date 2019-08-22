Sakaryaspor’da 6 yönetici istifa etti

Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Erkan Sezgin ve beraberindeki 5 yönetici gerçekleştirdiği basın toplantısı ile istifa etti.

Sakaryaspor’un Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Erkan Sezgin ve beraberindeki 5 yönetici istifa etti. Sakaryaspor yöneticileri bu yaşanan olayda hayal kırıklığı içerisinde olduklarını ve istenmedikleri için istifa ettiklerini dile getirdi. Futbol Şube sorumlusu Erkan Sezgin, “Ensemizde onların nefesini hissettik. ‘Biz sizi istemiyoruz. Biz sizin alacaklarınızı verelim siz gidin’ dediler. Biz de Sakaryaspor için bir yarar sağlanacaksa, transfer açılacaksa koltuk meraklısı değiliz. Gideriz dedik. Verdiğimiz emekler verdiğimiz çaba gözler önünde. Biz Sakaryaspor’un menfaatleri önünde durmayız. Buyursunlar transferi açsınlar. Görev yetkisi, imza yetkisi ve daha birçok görevi istediklerini biliyoruz. Biz de önlerinde engel olmak istemiyoruz. Bunu görevden kaçmak için yapmıyoruz. Sıkıntıların olacağını biliyorduk. Ama bu kadar önümüze engel koyulacağını, bu kadar taahhütleri yerine getiremeyeceğimizi biz de beklemiyorduk. Hayal kırıklığı içerisindeyiz. Biz taahhüt ettiğimiz rakamları verdik. Ben 250 bin TL gibi bir rakam verdim. Bize sizi ödediğiniz paraları verelim. Siz de buradan ayrılın. Sizi istemiyoruz dediler. Transferi açacaklarını söylediler. Biz de Sakaryaspor’a faydası olacaksa yaparız dedik. Zaten futbolculara peşinat sözü verdik. Bu peşinat sözünü de yerine getiremediğimiz için futbolcuların karşısına çıkacak yüzümüz yok. Biz istifa ederiz dedik ve dolayısıyla verdiğimiz sözleri erine getiriyoruz. Sakaryaspor’un yolunu açıyoruz. Bülent hoca, Murat İçduygu ve Erdem Yıldırım arkadaşımız bu göre talip oldular. Biz de buyurun siz yapın diyoruz. Başkan tercihini onlardan yana kullandı. Sakaryaspor’a zarar veremezdik burada durarak” dedi.

"Umarım bunlar bir hırs uğruna yapılmıyordur"

Sakaryaspor Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant’ın kendilerini oyaladıklarını söyleyen Sezgin, ”Biletlerden 900 bin TL gibi bir gelir sağlandı. 600 bin TL çek, 300 bin TL nakit olarak para aldık ve kaynak oluşturduk. 300 bin TL nakit paradan 75 bin TL Okan Baydemir, 50 bin TL Taşkın İlter, 10 bin TL Furkan Parsak’a ödedik. Kocaelispor maçı giderleri 33 bin 500 TL tuttu. 64 bin TL personele ödeme yaptık. Spekülasyonlar sizin vermemek adına bu açıklamayı yapıyoruz. Verdiğiniz paraları size geri vereceğiz siz gidin dediler. Belki de bu bir hırstır. Başkan daha önceden Bülent uygun ile yolları ayırdı ve durum buralara geldi. Umarım bir hırs uğruna yapılmıyordur bunlar. İnşallah dediklerini yaparlar transferi açarlar. Peşinatlar var. Bu oyuncuları tutmak için büyük çaba harcadık. İnşallah bu peşinatları da yatırırlar. 1 milyon 500 bin gibi ödenmesi gereken bir rakam var. Bugüne kadar İstanbul grubundan 1 kuruş almadık. 1 kuruş para gelmedi. İbrahim Nalbant bize 1 buçuk aydır hayal sattı. Transferde sadece Okan Baydemir’i zorla aldık. Abdülaziz ve Okan dışında transferleri biz yapmadık. Aramızda para toplayıp transfer yapalım dediğimizde de izin verilmedi bize. Bize almayın dediler Okan’ı ben aldım" diye konuştu.