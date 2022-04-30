Sakaryaspor-Kahramanmaraşspor sonucu Maç Özeti
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Sakaryaspor, 37.hafta maçında Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Sakaryaspor, TFF 2.Lig Kırmızı Grup 37.hafta maçında Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Sakaryaspor-Kahramanmaraşspor sonucu Maç Özeti
Sakaryaspor, Kahramanmanaşspor'u 41.dakiada Burak Süleyman'ın attığı goller 1-0 mağlup etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti. Erdoğan, ""2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
1' Mücadeleye konuk ekip Kahramanmaraşspor başladı.
4' Sakarayspor'dan Oğuz Kocabal, Kahramanmaraşspor'un kontrolsüz müdahalesi ile yerde kaldı.
19' Hurşit Taşçı'nın iyi taşıdığı topa rakip takımdan müdahale geldi, top sol kanattan kornere çıktı.
26' Kahramanmaraşspor'dan Yakup, Ümit Kurt'un müdahalesi ile yerde kaldı.
42'de Burak Süleyman'ın kullandığı frikik ağlarla buluştu: 1-0
50' Çağlayan Menderes'in kafa vuruşu kaleci Enes Şahin'de kaldı.
56' Onur Ramazan'ın tek başına gittiği kalede pasına müdahale geldi, Sakaryaspor olası pozisyondan yararlanamadı.
71' Oğuz Yıldırım'ın sağ koridordan içeriye çevirmeye çalıştığı pasa Kahramanmaraşspor'dan müdahale geldi, top kornere çıktı.
80' Kahramanmaraşspor'da oyuncu değişikliği; Mehmet Ali Akın oyundan çıkarken İbrahim Hırçın Gündüz oyuna girdi.
83' Sakaryaspor'da oyuncu değişikliği; Doğan Ateş oyundan çıkarken Okan Dernek oyuna dahil oldu.
91' Burak Süleyman'ın pası üst ağlara gitti ve Sakaryaspor pozisyondan yararlanamadı.
Mücadele 1-0 sona erdi.