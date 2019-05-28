Spor Toto 1. Lig'e çıkacak olan son takım Sakaryaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından belli olacak. Son yıllarda çok zor zamanlar geçiren ve 3. lige kadar gerileyen Sakaryaspor, en son 2011 yılında mücadele ettiği lige geri dönmek için mücadele verecek. Peki, Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'e yükselme mücadelesinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele,TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.



Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.



Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

Sakaryaspor Fatih Karagümrük istatistikleri

Daha önce Süper Lig'de 2, 1. Lig'de 6 ve 2. Lig'de 2 müsabakaya çıkan iki ekipten Sakaryaspor'un 5, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.



En son geçen sezon TFF 2. Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Sakaryaspor rakibini 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.