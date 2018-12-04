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Sakarya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ücretsiz

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü:"Yarın evimizde oynayacağımız kritik maçta seyircimizle bir bütün olarak mücadele etmek ve başarıya ulaşmak için maça girişler ücretsiz olacaktır"

04 Aralık 2018 Salı 15:41
Sakarya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ücretsiz

SAKARYA (AA) - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacakları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçının taraftara ücretsiz olacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin ligin 9. haftasında Sakarya Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağı anımsatıldı.

Ligde 10 puanla 12. sırada yer alan Sakarya temsilcisinin antrenör Ozan Bulkaz yönetimindeki ilk maçına yarın çıkacağı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yarın evimizde oynayacağımız kritik maçta seyircimizle bir bütün olarak mücadele etmek ve başarıya ulaşmak için maça girişler ücretsiz olacaktır. Maça ücretsiz olarak girecek olan taraftarlarımız üst tribün ve D1-D2 pota arkalarında maçı takip edebilir."


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:41
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