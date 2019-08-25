Sakarya'daki programda ilginç olay! Elektrikler kesildi ve Ahmet Davutoğlu...

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cuma akşamı Sakarya'da düzenlediği programda yaşanan bu detay dikkat çekti.

Sakarya Yenihaber Gazetesi'nden Mustafa Ali Aykol, 'Davutoğlu'nun Sakarya Programında Gözlemlediklerim' başlığıyla kendi blog sayfasında paylaştığı yazıda, Davutoğlu'nun düzenlediği programda dikkat çeken bir detayı anlattı.

Programdaki yemek merasiminin ardından elektiriklerin bir süreliğine kesildiğini söykeyen Mustafa Ali Akyol, şunları yazdı:

Davutoğlu masasına oturmuş, herkes yemeğini yemekteyken salonun tüm elektrikleri kesildi. Ortam tamamen karanlığa büründü. Bu anları kameraya aldım ve Davutoğlu'nu gözlemledim. Soğukkanlılığını hiç bırakmadan, etrafındaki kimseyle tek bir kelime konuşmadan yemeğini yemeye devam etti. Korumaları ve etrafındaki kişiler ellerindeki telefonların flaş ışıklarını yakarak masasını ve etrafını aydınlattılar. Daha sonra otelin jeneratörleri devreye girdi ve salona tekrardan elektrik verildi.