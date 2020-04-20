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Aktüel

Sakarya'da yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

2020-04-20 22:18:27 -
Sakarya'da yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukoava ilçesinde ahşap ev yandı.

Alınan bilgiye göre, Mekece Mahallesinde Raif Çün'e (66) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

Ahşap evin her tarafını saran alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangında ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Tek başına yaşadığı belirtilen ev sahibi Çün'ün yangın sırasında bahçede olduğu, bu sayede alevlerden uzaklaştığı anlaşıldı.

Yangın sırasında ev sahibi Çün'ün bahçede olduğu belirtilen ev sahibi Çün

Yangın nedeni, itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesiyle belirlenecek.

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