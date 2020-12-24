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Aktüel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Aktüel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:10:45 -
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Aralık'ta Vakıf Mahallesi'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Akyazı ilçesinde 20 Aralık'ta 150 jandarma personelinin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu, 18 uyarıcı hap, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 lira ele geçirilmişti.

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