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Aktüel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

5 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:27:49 -
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 5 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında başka illerden kente uyuşturucu madde getirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı. İki araçta yapılan aramada 5 kilo 85 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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