Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Göl Mahallesi'nde şüpheli E.M. ve M.B'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, evin bir odasının Hint keneveri yetiştirmek için kullanıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu hap, Hint keneviri ve tohumu ele geçirildi.

Ayrıca 400 uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve 500 fişek ile7 ruhsatsız silah ve hassas teraziye el konuldu.

Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.