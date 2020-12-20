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Aktüel Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Aktüel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:45:09 -
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 150 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 11 adreste yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde, 18 uyarıcı hap, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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