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Aktüel

Sakarya'da Tuğçe hemşireye doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:37:43 -
Sakarya'da Tuğçe hemşireye doğum günü sürprizi

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir dışındaki ailesiyle görüşemeyen hemşire Tuğçe Özdemircan'ın doğum gününü, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri kutladı.

Çorum'da yaşayan Yüksel Özdemircan, Adapazarı Belediyesine telefonla ulaşarak, bir süredir göremediği hemşire kızınının doğum gününü kutlanmak için Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'dan destek istedi.

Bu isteği memnuniyetle karşılayan Işıksu, hemşire Tuğçe Özdemircan'a Adapazarı Vefa Destek Grubu aracılığıyla pasta gönderip doğum günü sürprizi yaptı.

Sürpriz karşısında duygulanan Özdemircan, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Doğum günümü kutlayan babama, Başkanımız Mutlu Işıksu'ya ve Adapazarı Vefa Destek Grubu'na çok teşekkür ediyorum, beni çok mutlu ettiler." ifadelerini kullandı.

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