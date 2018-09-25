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Sakarya'da taksi şoförü aracının yanında ölü bulundu

Sapanca ilçesinde park halindeki bir taksinin şoförü aracının yanında ölü bulundu.

25 Eylül 2018 Salı 09:39
Sakarya'da taksi şoförü aracının yanında ölü bulundu

Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde  park halinde olan 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz yatan kişiyi fark  eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışır durumda  bırakılan aracın yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Kocaeli'de taksicilik yapan 53  yaşındaki İshak Akdeniz'e ait olduğu anlaşıldı.

Civardaki bir restorana müşteri getirdiği öğrenilen taksi şoförünün  ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:39
  1. Kocaeli
  2. taksi

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