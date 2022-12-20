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Yerel Sakarya'da silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Sakarya'da silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 08:21:00 -
Sakarya'da silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü.

Adnan Menderes Caddesi'nde 17 Aralık'ta silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Ahmet Toykar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 6 yaralının da hastanedeki tedavileri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenilmişti.

 
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