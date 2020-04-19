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Aktüel

Sakarya'da polis vatandaşın tarlasını sürdü

2020-04-19 19:34:58 -
Sakarya'da polis vatandaşın tarlasını sürdü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.

Uzunkum Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bahçesiyle ilgilenemeyen 67 yaşındaki Mehmet Ö, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak bahçesinin sürülmesi gerektiğini belirterek, yardım istedi.

Mehmet Ö'nün talebini geri çevirmeyen Sapanca Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, traktöre binerek bahçeyi sürüp ekime hazırladı.

Polislerin davranışından memnun olan Mehmet Ö, ekiplere teşekkür etti.

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