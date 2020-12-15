  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı
Aktüel

Sakarya'da otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:37:45 -
Sakarya'da otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin, tır dorsesinin altına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 11 ED 490 plakalı otomobil, İsmail A'nın kullandığı 11 EF 061 plakalı tırla D-650 Karayolu'nun Adliye Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada tırın dorse kısmının altına giren otomobilin sürücüsü Mehmet Ş. ile araçta bulunan Faruk Ş. ve Emrah Ş. yaralandı.

Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara devam ederken uzman isimlerden son fiyatlara ilişkin uyarılar geliyor.
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat! İmzalar atılıyor
Dünya

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat! İmzalar atılıyor

Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer sonrası bölgede dengeler tamamen değişti. Bölgedeki son gelişmelerin ardından Türkiye ile Azerbaycan ara..
Uzman isim açıkladı: Tunus neden Türkiye'den ANKA-S aldı?
Teknoloji

Uzman isim açıkladı: Tunus neden Türkiye'den ANKA-S aldı?

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Tunus'un Türkiye'den ANKA-S tipi İHA alımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay