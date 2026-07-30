Sakarya'da "ölüm uçuşu"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar, köprüye gelerek ölen sinekleri inceledi.
Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.
Sudan çıkan binlerce sinek, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplandı.
Çiftleştikten sonra ölen sinekler nedeniyle köprünün üzeri ve çevresi beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, köprüye gelerek ölen sinekleri inceledi.