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Aktüel Sakarya'da mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Sakarya'da mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:25:43 -
Sakarya'da mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya boyahanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen çalışanlardan Sait Kavas, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

Ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için soğutma çalışması yürüttü.

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