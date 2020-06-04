Sakarya'da mayıs ayı ihracatındaki artış iş dünyasını umutlandırdı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde Avrupa'nın kapılarının tamamen açılmasıyla ihracat rakamlarının giderek artacağını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ihracat rakamlarının nisandaki taban düşüşün ardından mayısta üretimin başlamasıyla yükselişe geçtiğini belirtti.

Sakarya'dan mayıs ayında 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğine dikkati çeken Altuğ, "Nisan ayındaki 36 milyonluk dip bir rakamdan sonra 5 kat artarak 136 milyonluk bir yükselişe geçilmesi, iş dünyasına moral verdi. Geçen sene gerçekleşen 485 milyon dolarlık ihracatımızla kıyaslandığında yüzde 65'lik bir düşüş gerçekleştiği de bir gerçektir ancak yaşadığımız süreç dünya ekonomi tarihinde de daha önce tecrübe edilmemiş bir durumdur." ifadelerini kullandı.

- "Yerli üretimin merkezi olmalıyız"

Altuğ, Kovid-19 nedeniyle ihracattaki gerilemenin nisan ayında en dip seviyelerde yaşanmasının beklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Normalleşme döneminde Avrupa'nın kapılarının tamamen açılmasıyla bu ihracat rakamlarımız giderek artacaktır. 2019 yılının mayıs ayına baktığımızda en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gelmektedir. 2020 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat oranımızda artış gösteren üç ülke, yüzde 83 ile Irak, yüzde 24 ile Cezayir ve yüzde 11 ile Mısır olmuştur.

Otomotiv endüstrisi, demir-demir dışı materyaller, makine ve iklimlendirme sistemleri ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörleri ise Sakarya ihracatında yine ön sıralarda yer aldı. Her platformda belirttiğimiz gibi ülkelerin kalkınmalarındaki en temel konuların başında üretim gelmektedir. Kendi kendine yetebilen bir ülke olmamızı sağlamak, ciddi ihracat rakamlarına ulaşmak bizi her şartta güçlü kılacaktır. Üretim hacmini ve ürün çeşidini artırarak yerli üretimin merkezi olmalıyız. Biz bunu yapabiliriz."

Bu konuda "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" kapsamında bazı ürünlere 30 Eylül'e kadar geçici yüzde 30'a kadar, 1 Ekim'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacağını hatırlatan Altuğ, alınan bu kararla ithalatın azaltılarak yerli üretimin desteklenmesi ve Türk malının küresel rekabette öne çıkarak korunmasının planlandığını bildirdi.

İlave gümrük vergisiyle yerli üretimin daha da etkin hale geleceğini ve ürünlerin dünyayla rekabetinin güçleneceğini vurgulayan Altuğ, "Bu uygulamanın yeni yatırımlara da olumlu etkileri olacaktır. İthalatta yerli ikamesi olan ürünlerin tercih edilmesi sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.