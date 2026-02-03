Sakarya’da kız yurdunda patlama: Öğrenciler tahliye edilip otele yerleştirildi!

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Bahçelievler Şehit Sinan Gümüştaş Mahallesi’nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda, gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yurdun dinlenme odasında bulunan bir tüpün henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması, binada büyük paniğe yol açtı.

EŞYALAR DIŞARI SAVRULDU

Şiddetli patlamanın etkisiyle binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken, oda camları tuzla buz oldu. Patlamanın şiddetiyle içerideki bazı eşyaların binadan dışarı fırladığı görüldü. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI YOK, ÖĞRENCİLER GÜVENDE

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, patlama sırasında odada kimsenin bulunmaması sayesinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirlendi. Bina, güvenlik gerekçesiyle kısa sürede tamamen tahliye edildi.

GECEYİ OTELDE GEÇİRDİLER

Yurt yönetimi, yaşanan hasar ve tedbir kararı sonrası mağduriyet yaşanmaması adına öğrencileri kentteki bir otele yerleştirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı.