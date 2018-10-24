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Sakarya'da kiracı ve ev sahibinin baltalı kavgası! Kendi evini parçaladı

Ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavga kanlı bitti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:28
Sakarya'da kiracı ve ev sahibinin baltalı kavgası! Kendi evini parçaladı

Sakarya'da ev sahibi - kiracıkavgası çıktı. Kiracısından kirayı alamadığını öne süren ev sahibi kendi evini baltaladı, kiracı da boş durmadı!

Ev sahibi - kiracı kavgasına sahne olan ev Sakarya'da üç yıl önce satıldı. 

İddiaya göre; kiracı hem evden çıkmadı hem de kirayı ödemedi. Ev sahibi, sabah saatlerinde gelerek öfkesini kendi evinden çıkardı. Cam çerçeve indirdi. Kiracı da baltayla karşılık verdi.

Bir süre sonra kavgaya evin yan tarafında oturan komşu da dahil oldu. Gece çalıştığını söyleyen ve sesten rahatsız olan komşuyla da kısa süreli gerginlik yaşandı. Tartışma polis gelene kadar devam etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:28
  1. Sakarya
  2. kavga

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