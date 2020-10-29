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Aktüel Sakarya'da kamu kurumlarına HES koduyla girilecek
Aktüel

Sakarya'da kamu kurumlarına HES koduyla girilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:39:51 -
Sakarya'da kamu kurumlarına HES koduyla girilecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına "Hayat Eve Sığar (HES)" koduyla girme zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Değerlendirme Toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında kentteki son durum ve bugüne kadar uygulanan tedbirler ile bundan sonra alınması gereken önlemler görüşüldü.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının detaylı değerlendirildiği toplantıda Vali Kaldırım, kurul üyelerinden kentteki son durum hakkında brifing aldı.

Kontrollü sosyal hayat sürecinde belirli periyotlarda tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumların sorumluluk alanlarındaki Kovid-19 çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirilmesine karar verildi.

Ayrıca, il genelinde denetimlerin iki katına çıkarılması ile fabrika ve işletmelerde molalara dönük özel önemler alınmasının kararlaştırıldığı toplantıda, daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları da ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kaldırım, salgınla mücadelenin tüm kurum ve kuruluşlarca kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına daha fazla hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, vali yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydın Kutlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.

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