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Aktüel Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi
Aktüel

Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:09:50 -
Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulunan Vali Kaldırım, "Kalabalık bazı caddelere HES koduyla giriş zorunluluğu getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, açıklamasında evlerde toplu buluşma, program ve etkinliklerin yasaklandığını anımsatarak, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.

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