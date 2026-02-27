  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi NATO'dan Avrupalılara "Aklınızı başınıza alın" çağrısı! Rutte resti çekti: "ABD ne yapacak diye ağlamayı bırakın!" Meclis'te "suça sürüklenen çocuklar" için dünya modelleri masaya yatırıldı! "Okul polisi" sınıfta kaldı, rehabilitasyon öne çıktı! Parayı bitirdiler gözünü çocukların sahasına diktiler Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız CHP “Okullarda Ramazan’ı” bir türlü hazmedemedi! CHP’li Adıgüzel: Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğüne aykırı… Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün
Yerel Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Yerel

Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.K. (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen H.Y. (51) yönetimindeki panelvan çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile yolcu konumundaki Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 43 yaşındaki Emel K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

 

Otomobil ile cip çarpıştı! 1 yaralı
Otomobil ile cip çarpıştı! 1 yaralı

Yerel

Otomobil ile cip çarpıştı! 1 yaralı

Bakırköy'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
Bakırköy'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Yerel

Bakırköy'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Park Halindeki Tıra Çarptı! Araç Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralı
Park Halindeki Tıra Çarptı! Araç Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralı

Aktüel

Park Halindeki Tıra Çarptı! Araç Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralı

Manisa’da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Manisa’da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Yerel

Manisa’da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı
Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Gündem

Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23