Londra'da palalı soygun dehşeti! Türk kuyumcusunu motorla bastılar: Vatandaş süpürgeyle karşı koydu!
Gündem

Londra'da palalı soygun dehşeti! Türk kuyumcusunu motorla bastılar: Vatandaş süpürgeyle karşı koydu!

Londra'da palalı soygun dehşeti! Türk kuyumcusunu motorla bastılar: Vatandaş süpürgeyle karşı koydu!

İngiltere'nin başkenti Londra, filmleri aratmayan vahşi bir soygun girişimiyle sarsıldı. Islington bölgesindeki Green Lanes Caddesi üzerinde bulunan ve Türk işletmeciye ait olan "Bilezzik" isimli kuyumcu, kasklı ve siyah kıyafetli 3 saldırganın hedefi oldu. Salı sabahı saat 10.00 sularında gerçekleşen olayda, gözü dönmüş soyguncular motosikletlerini doğrudan dükkanın içine sürerek vitrinleri balyozlarla tuzla buz etti.

Londra’da 3 şüpheli, Türk işletmeciye ait bir kuyumcu dükkanına motorla girerek soygun gerçekleştirirken, olaya müdahale etmeye çalışan sivilleri pala ile tehdit etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir Türk kuyumcusu, pala ve balyoz taşıyan 3 saldırganın hedefi oldu. Olay yerine motosikletle gelen kişiler, dükkana motorla daldıktan sonra dükkandaki vitrinleri balyoz darbeleriyle indirdi ve dakikalar içinde Londra’da eşine az rastlanan bir soygun gerçekleştirdi. Salı günü sabah 10.00 sıralarında Islington ilçesindeki Green Lanes Caddesi’nde yer alan "Bilezzik" adlı kuyumcuda yaşanan olay, sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntülerde soyguncuların olaya müdahale etmeye çalışan bölge halkını pala ile tehdit ettikleri ve soygunun ardından dakikalar içinde olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Çığlıklar arasında gerçekleşen soygun sırasında saldırganların kask taktıkları ve siyah kıyafetler giydikleri kaydedildi.

Polis, saldırganların silahlı olduğunu teyit etti. Yetkililerden yapılan açıklamada, "24 Şubat Salı günü saat 10.04’te Islington, Green Lanes üzerindeki bir dükkanda silahlı soygun ihbarı alındı. Olay sırasında bazı vatandaşlar, şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Polis ekipleri, saat 10.08’de olay yerine ulaştı. Delilleri güvence altına almak ve şüphelileri tespit etmek için çalışmalar hızla sürüyor. Bu aşamada, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı" denildi.

