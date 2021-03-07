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Gündem Sakarya'da flaş karar! 2 okulda eğitime ara verildi
Gündem

Sakarya'da flaş karar! 2 okulda eğitime ara verildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilmesi kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:34:00 -
Sakarya'da flaş karar! 2 okulda eğitime ara verildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor.

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu’nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi.

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