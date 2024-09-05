  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sakarya'da feci kaza! Fındık çuvalı can aldı...
Yerel

Sakarya'da feci kaza! Fındık çuvalı can aldı...

Yeniakit Publisher
2024-09-05 09:04:00 -
Sakarya'da feci kaza! Fındık çuvalı can aldı...

Sakarya'da yaşanan olayda römorktan üzerine fındık çuvalı devrilen sürücü traktörden düşerek hayatını kaybetti.

Akılalmaz olay, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde traktörün römorkundan üzerine fındık çuvalı düşmesi neticesinde dengesini kaybederek traktörden düşen Vedat Usta (51) hayatını kaybetti.
İlginç kaza, Kocaali ilçesi Kestenepınarı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Vedat Usta’nın üzerine fındık tarlasında kullandığı traktörün römorkundan fındık çuvalı düştü. Dengesini kaybederek yere düşen Usta, yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vedat Usta’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
3 çocuk babası olduğu öğrenilen Usta, Kestanepınarı Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı
Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Yaşam

Fındık mesaisi başladı! Ünlü oyuncunun bu hali çok şaşırttı

Giresunlu’ya tatil yok! Fındık amelesi değil o bir Milletvekili
Giresunlu’ya tatil yok! Fındık amelesi değil o bir Milletvekili

Gündem

Giresunlu’ya tatil yok! Fındık amelesi değil o bir Milletvekili

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Yerel

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi


İHA
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23