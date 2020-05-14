Sakarya’da dere kenarında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dere kenarında silahlı saldırıya uğrayarak sırtından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Deresi Kanal Boyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli bir kişi ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu M.Ç. isimli kişi sırtından vurularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralı şahıs Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı sonucu ağır yaralanan M.Ç. buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede incelemeler yaparak, saldırı sonucu kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.