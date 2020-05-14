  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya’da dere kenarında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dere kenarında silahlı saldırıya uğrayarak sırtından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 01:11:51 -
Sakarya’da dere kenarında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dere kenarında silahlı saldırıya uğrayarak sırtından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.


Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Deresi Kanal Boyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli bir kişi ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu M.Ç. isimli kişi sırtından vurularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralı şahıs Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı sonucu ağır yaralanan M.Ç. buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede incelemeler yaparak, saldırı sonucu kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı