Sakarya'da DAEŞ operasyonu! 3 Iraklı tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı.

HAKİMLİK TARAFINDAN TUTUKLANDILAR

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.