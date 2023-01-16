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Aktüel Sakarya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Aktüel

Sakarya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 23:48:00 -
Sakarya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Arabacıalanı Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Şenol İ'nin (52) uzun süredir dışarı çıkmadığını fark eden görevliler, müşteriyle odasındaki telefondan irtibat kurmak istedi.

Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında Şenol İ'nin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen ekipler, Şenol İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şenol İ'nin cesedi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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