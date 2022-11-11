Sakarya’da akıllı şehir inşaasında ilk adım atıldı!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki personele ve hayata geçirilen Yazılım Park Projesi’ne dahil olan üniversite öğrencilerine, yazılım konusunda eğitimler vererek akıllı şehir inşaasına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik sürdürülen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Bilgi İşlem Dairesi personelleri ve yerli yazılım teknolojisi hamlesine katkı sunmak için başlatılan Yazılım Park projesine dahil olan üniversite öğrencilerine, yazılım alanında eğitimler verilmeye başladı. Bu eğitimlerden sonuncusu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Alanında uzman eğitmenler, belediye salonunda öğrenciler ve personeline detaylı bilgiler sunuyor. Programın bu bölümünde personelin ve ilgili alan öğrencilerinin yazılımın önemli bir parçası ‘veri tabanı’ sistemlerinde daha yetkin hale getirilmesi hedefleniyor.