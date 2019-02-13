Sakarya’da 50 milyon metreküp atık su arıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 6 atık su arıtma tesisinde toplam 50 milyon metreküp atık su arıtılarak çevrenin korunmasına katkı sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) su kaynaklarını ve çevreyi korumak için hayata geçirdikleri atık su yatırımları sayesinde atık su arıtma oranını Türkiye standartlarının üzerine taşıdı. Bu kapsamdaSASKİ tarafından 2018 yılında şehir genelinde inşa edilen 6 atık su arıtma tesisinde toplam 50 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı açıklandı. Atık su altyapısına yönelik olarak yaptıkları yatırımlarla çevreye önemli bir koruma sağladıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “İnşa ettiğimiz kanalizasyon hatları ve atık su arıtma tesislerimiz sayesinde atık su arıtma oranımızı yüzde 78 seviyesine taşıdık. Türkiye ortalamasının üzerinde olan bu değer, dünya standartları bakımından da övünülecek bir seviyede” dedi.

Su kaynaklarını ve çevreyi korumanın insanlar ve tüm canlılar için önemine değinen Keleş, “Hayatımızın devamlılığını sağlamak için hem diğer canlılara, hem de doğal kaynaklara mecburuz. Bunlar yok olduğunda hiçbir alternatife sahip değiliz. Bu nedenle çevreyi korumak en büyük önceliğimiz olmalı. Çok şükür atık su altyapısına yönelik olarak yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyoruz. Kanalizasyon ağımız en iyi şekilde çalışıyor. Atık su arıtma tesislerimiz toplanan atık suları dünya standartlarında arıtıyor. Su kaynaklarımıza atık su karışmıyor. Sakarya Nehri’ne atık su karışmadığı için şu anda kuzey sahil şeridimiz tertemiz durumda. Kısa süre içerisinde 2 adet plajımızda uluslararası kriterlerin sağlanmasıyla temizliğin sembolü olan Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı” diye konuştu.

2018 yılı atık su arıtma oranlarına yönelik veriler paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Şehrimizde şu anda 6 atık su arıtma tesisimiz bulunuyor. Bilindiği üzere kurduğumuz Scada sistemiyle bu tesislerimizi artık online olarak kontrol edebiliyoruz. Geride bıraktığımız 2018 yılında Karaman Atık su Arıtma Tesisi, Hendek Atık su Arıtma Tesisi, Akyazı Atık su Arıtma Tesisi, Karasu Atık su Arıtma Tesisi ve Kocaali Atık su Arıtma Tesisinde toplam 50 milyon metreküp atık su arıttık. Kısa süre önce Karapürçek ve Akyazı Küçücek’e inşa ettiğimiz kanalizasyon hattını devreye aldık. Adapazarı’nın Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahalleleri ile Ferizli ve Söğütlü’de kanalizasyon altyapısı çalışmalarımız devam ediyor. Taraklı Atık su Arıtma Tesisimizin inşa çalışmaları sürüyor. Kaynarca Atık su Arıtma Tesisimizin ve kanalizasyon altyapısı için proje hazır. İnşallah bu tesislerimiz ve altyapı yatırımlarımızla birlikte atık su arıtma kapasitemizi daha ileri seviyelere taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.