0553 313 94 23

Sakarya’da 50 milyon metreküp atık su arıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 6 atık su arıtma tesisinde toplam 50 milyon metreküp atık su arıtılarak çevrenin korunmasına katkı sunuldu.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Sakarya’da 50 milyon metreküp atık su arıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 6 atık su arıtma tesisinde toplam 50 milyon metreküp atık su arıtılarak çevrenin korunmasına katkı sunuldu.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) su kaynaklarını ve çevreyi korumak için hayata geçirdikleri atık su yatırımları sayesinde atık su arıtma oranını Türkiye standartlarının üzerine taşıdı. Bu kapsamdaSASKİ tarafından 2018 yılında şehir genelinde inşa edilen 6 atık su arıtma tesisinde toplam 50 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı açıklandı. Atık su altyapısına yönelik olarak yaptıkları yatırımlarla çevreye önemli bir koruma sağladıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “İnşa ettiğimiz kanalizasyon hatları ve atık su arıtma tesislerimiz sayesinde atık su arıtma oranımızı yüzde 78 seviyesine taşıdık. Türkiye ortalamasının üzerinde olan bu değer, dünya standartları bakımından da övünülecek bir seviyede” dedi.



Su kaynaklarını ve çevreyi korumanın insanlar ve tüm canlılar için önemine değinen Keleş, “Hayatımızın devamlılığını sağlamak için hem diğer canlılara, hem de doğal kaynaklara mecburuz. Bunlar yok olduğunda hiçbir alternatife sahip değiliz. Bu nedenle çevreyi korumak en büyük önceliğimiz olmalı. Çok şükür atık su altyapısına yönelik olarak yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyoruz. Kanalizasyon ağımız en iyi şekilde çalışıyor. Atık su arıtma tesislerimiz toplanan atık suları dünya standartlarında arıtıyor. Su kaynaklarımıza atık su karışmıyor. Sakarya Nehri’ne atık su karışmadığı için şu anda kuzey sahil şeridimiz tertemiz durumda. Kısa süre içerisinde 2 adet plajımızda uluslararası kriterlerin sağlanmasıyla temizliğin sembolü olan Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı” diye konuştu.



2018 yılı atık su arıtma oranlarına yönelik veriler paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Şehrimizde şu anda 6 atık su arıtma tesisimiz bulunuyor. Bilindiği üzere kurduğumuz Scada sistemiyle bu tesislerimizi artık online olarak kontrol edebiliyoruz. Geride bıraktığımız 2018 yılında Karaman Atık su Arıtma Tesisi, Hendek Atık su Arıtma Tesisi, Akyazı Atık su Arıtma Tesisi, Karasu Atık su Arıtma Tesisi ve Kocaali Atık su Arıtma Tesisinde toplam 50 milyon metreküp atık su arıttık. Kısa süre önce Karapürçek ve Akyazı Küçücek’e inşa ettiğimiz kanalizasyon hattını devreye aldık. Adapazarı’nın Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahalleleri ile Ferizli ve Söğütlü’de kanalizasyon altyapısı çalışmalarımız devam ediyor. Taraklı Atık su Arıtma Tesisimizin inşa çalışmaları sürüyor. Kaynarca Atık su Arıtma Tesisimizin ve kanalizasyon altyapısı için proje hazır. İnşallah bu tesislerimiz ve altyapı yatırımlarımızla birlikte atık su arıtma kapasitemizi daha ileri seviyelere taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda mı? Sağlık durumu son dakika
    1. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    2. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    3. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    5. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    6. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    7. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    8. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    9. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    10. EYOF 2019
    11. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    12. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    13. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    14. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    15. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    16. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    18. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    19. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    20. Paris'teki gösteride polisi döven..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir