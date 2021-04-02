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Eğitim Sakarya Karasu’da yüz yüze eğitime ara mı verildi? Karasu’da hangi okulda yüz yüze eğitime ara verildi?
Eğitim

Sakarya Karasu’da yüz yüze eğitime ara mı verildi? Karasu’da hangi okulda yüz yüze eğitime ara verildi?

Sakarya Karasu son dakika yüz yüze eğitim haberi: Karasu’da bir öğrencinen korona testi pozitif çıkmasından sonra yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Peki Karasu’da hangi okulda yüz yüze eğitime ara verildi? Karasu’da yüz yüze eğitim iptal mi? Karasu’da yüz yüze eğitim kaç gün yok?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 07:47:00 - 2021-04-02 07:47:57
Sakarya Karasu’da yüz yüze eğitime ara mı verildi? Karasu’da hangi okulda yüz yüze eğitime ara verildi?

Son dakika haberine göre, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve temaslıların fazla olması nedeniyle Kızılcık İlk ve Ortaokulda yüz yüze eğitime 9 gün ara verildi. Karasu'da 8 yerleşim yeri de 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs ile mücadele kapsamında toplandı. İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı’nın başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanan kurul, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için uyulması gereken kurallara ilişkin olarak bir dizi kararlar aldı.

Karasu’da hangi okulda yüz yüze eğitime ara verildi?

Alınan kararlar kapsamında, Kızılcık İlk ve Ortaokulunda bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi ve temaslıların fazla olması sebebiyle örgün eğitime 9 gün ara verildi. Ayrıca 8 yerleşim yerinin de salgının kontrolü açısından 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

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