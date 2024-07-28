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Yerel Sakarya' da belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
Yerel

Sakarya' da belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 10:27:00 -
Sakarya' da belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Sakarya'da Ferizli Belediyesi'nin eski başkanı Ahmet Soğuk, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ferizli’de, AK Parti’den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, Karadiken Mahallesi’ndeki evine gitmek için sabah saatlerinde otomobiliyle ilçe merkezinden yola çıktı.

Soğuk, Çark Deresi Köprüsü’nü geçtikten sonra evinin yakınlarına geldiğinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ahmet Soğuk’un kontrolünü yitirdiği otomobil, fındık bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Soğuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Soğuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Ahmet Soğuk’un yakınları büyük üzüntü yaşarken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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VALİDEN AÇIKLAMA!

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Olayın ardından ekiplerin hemen olay yerine giderek delil toplama çalışması başlattığını aktaran Karadeniz, "Cumhuriyet Başsavcımız, başsavcı vekilimiz, İl Emniyet Müdürümüz, Kaymakamımız hep birlikte olayın aydınlatılması için azami ölçüde gayret sarf etmekteler. Tüm delilleri değerlendirme konusunda çalışmalar devam etmektedir. Yakın zamanda sonuç alınacağını da ümit ediyorum. Ahmet Soğuk beyefendiye Allah'tan rahmet, Ferizli ilçemize ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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