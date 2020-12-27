Sakarya Büyükşehir Belediyesi kuracağı GES ile elektrik giderlerinden yılda 5 milyon lira tasarruf sağlayacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek güneş enerjisi santralinde (GES) yılda 5 milyon lira değerinde enerji üretileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, 29 Aralık'ta yapılacak programla proje çalışmalarının başlayacağını belirterek, yatırımın kente hayırlı olmasını temenni etti.

Ülkenin milli enerji politikalarına katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüce, projenin, Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nin hemen yanında bulunan 55 bin metrekarelik alanda inşa edileceğini bildirdi.

Yüce, proje sayesinde elektrik harcamalarından yıllık 5 milyon liralık tasarruf yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Su ve Kanalizasyon İdaremiz bünyesinde faaliyet gösteren tesislerin elektrik tüketimlerini bu projemizle karşılayacağız. Çevreci ve yenilenebilir enerji kaynakları ile hem doğanın gücünü kullanacak hem de tasarruf hamlelerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. 4,99 megavat kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santralimiz ile yıllık 5 milyon liralık enerji üreteceğiz. 29 Aralık'ta yapım çalışmalarına resmen başlanıyor. İnşallah kısa sürede tamamlayarak hizmete alacak, yenileri için de hazırlıklarımızı sürdüreceğiz."