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Aktüel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:21:15 -
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Yüce, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Ekrem Yüce, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Yüce, "AA muhabirleri ile foto muhabirlerimizin yurt içi ve dışında çektiği tüm fotoğraflar duygularımıza fazlasıyla hitap ediyor. Birbirinden değerli kareler arasından seçim yapmak oldukça zor fakat bazı fotoğraflar gerçekten yüreğime dokundu. Emeği geçen tüm muhabirlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

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