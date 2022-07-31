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Kadın - Aile Sakala çarpan çorbası nasıl yapılır? Sakala çarpan çorbası tarifi:
Kadın - Aile

Sakala çarpan çorbası nasıl yapılır? Sakala çarpan çorbası tarifi:

Pek çok kişi yeşil mercimek ve erişte ile hazırlanan sakala çarpan çorbasının nasıl hazırlandığını araştırıyor. Peki, sakala çarpan çorbası nasıl yapılır? Sakala çarpan çorbası için hangi malzemeler gerekli:

Yeniakit Publisher
2022-07-31 12:47:00 -
Sakala çarpan çorbası nasıl yapılır? Sakala çarpan çorbası tarifi:

Sakala çarpan çorbası hazırlamak isteyenler ‘Sakala çarpan çorbası nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Sakala çarpan çorbası tarifi:

Malzemeler:

  • 2 adet soğan
  • Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 2 yemek kaşığı un
  • Yarım su bardağı erişte
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 8 su bardağı su (Et suyu kullanabilirsiniz)
  • Tuz

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı pul biber

Sakala çarpan çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları doğrayın. Arzu ederseniz soğanları rendeleyebilirsiniz.

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp soğanı kavurun. Ardından unu ilave edip kavurun.

Ocağın altını kısın ve suyu azar azar ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar suyu karıştırın.

Yeşil mercimek ve tuzu ilave edin.

Mercimek yumuşayınca erişteleri ilave edin.

Sos tavasına yağ, pul biber ve naneyi alıp kızdırın.

Hazırladığınız sosu tencereye ekleyin ve ocağın altını kapatın.

Arzu edenler soğan ve unun ardından tencereye salça ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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