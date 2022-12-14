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Yerel Şaka gibi! sular altında kalan İzmir'de İZSU'dan 'yağmur sınavını geçtik' açıklaması!
Yerel

Şaka gibi! sular altında kalan İzmir'de İZSU'dan 'yağmur sınavını geçtik' açıklaması!

Yıllarca İzmirli vatandaşların mağdur olduğu altyapı sorunu bir türlü çözülmedi. 15 günde 3. sel baskınıyla kentin birçok yerinde rögarlar taştı, cadde ve sokaklar yağmur sularına teslim oldu. Büyük oranda maddi zarar veren felaket, 95 yaşındaki Hamide Koca'yı da canından etti. Selden bihaber olan İZSU'nun skandal açıklaması ise "İzmir yağmur sınavını geçti" oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 17:35:00 -
Şaka gibi! sular altında kalan İzmir'de İZSU'dan 'yağmur sınavını geçtik' açıklaması!

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/saka-gibi-sular-altinda-kalan-izmirde-izsudan-yagmur-sinavini-gectik-aciklamasi-44123

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