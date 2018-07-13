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Şaka gibi! Oktar için toplandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:59
Şaka gibi! Oktar için toplandılar

Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı. 

Yaklaşık 30 kişilik grup Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek Adnan Oktar ve grubuna yönelik gerçekleşen operasyonu protesto etti. 

Adnan Oktar’a destek için bazı genç kızların anne ve babaları ile gelmeleri ise dikkat çekti.

Grup açıklamaların ardından emniyet binası önünden ayrıldı. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 16:59
  1. İstanbul
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  • HAYDAAAHAYDAAA1 sa önce
    Kim ki bu gerzekler? Yapacak başka işleri yok mu? Memleketi nelerle oyalıyorlar :S
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