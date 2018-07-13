Şaka gibi! Oktar için toplandılar

Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.

Yaklaşık 30 kişilik grup Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek Adnan Oktar ve grubuna yönelik gerçekleşen operasyonu protesto etti.

Adnan Oktar’a destek için bazı genç kızların anne ve babaları ile gelmeleri ise dikkat çekti.

Grup açıklamaların ardından emniyet binası önünden ayrıldı.